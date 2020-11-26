نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الملعب.. تأجيل لقاء الزرقا و طنطا للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني تأجيل لقاء الزرقا و طنطا ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ، لحين تحديد ملعب تقام عليه المباراة .

وكان الوقت المحدد لاقامة المباراة هو الثانية و النصف من عصر أمس الأربعاء بملعب الزرقا ، لكن فوجئ طرفي المباراة بتأجيلها لعدم حصول الفريق الدمياطي على الموافقات الأمنية وتحديد السبت ٢٨ نوفمبر موعدا للمباراة.

هذا وقد أخطر الإتحاد في فاكسه الموجه للزرقا بضرورة توفير ملعب بديل قبل يوم الأحد المقبل.