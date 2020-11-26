آراء الجماهير في تأثير غيابات الأهلي والزمالك بعد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا

كشفت عينات مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن إصابة 3 لاعبين من الزمالك، ومثلهم في صفوف الأهلي قبل خوض الفريقين مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة غدا الجمعة.

تعرض للإصابة في صفوف الزمالك محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما"، وسبق أن أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا، ونفس الأمر بالنسبة لوليد سليمان، لكن الإضافة بالنسبة لديانج فهو العنصر الجديد قائمة المصابين.

ورصدت عدسة دوت الخليج، آراء الجماهير المصرية عن غياب 3 من لاعبي الأهلي والزمالك بعد اصابتهم بفيروس كورونا وتأثير ذلك على أداء الفريقين خلال مباراة القمة.

في البداية قال "محمد حسين" غياب أليو ديانج عن خط وسط الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك سيكون مؤثرا جدًا بالرغم من وجود عمرو السولية وحمدي فتحي، إلا أن ديانج لا يعوض.

وأكد "علي إبراهيم" أن وليد سليمان لاعب مؤثر ولكن الأهلي لا يستعين به إلا في فترة محددة على مدار المباراة وفقًا للأحداث.

وأضاف "هاني حسن" أن عبد الله جمعة ملهوش بديل لكن إسلام جميل هيسد مكانه، والونش هيسد مكانه عبد الغني وبإذن الله النصر للزمالك.

وأكمل "وليد محمد" أن عبدالله جمعة هيفرق مع الزمالك لكن الفريق أكبر من تأثره بلاعب أو اتنين وهناخد البطولة بإذن الله.

وتابع "نادر علي" أن غياب محمود الونش عن الزمالك سيؤثر في قلب الدفاع 100%، وبديله سيكون محمد عبد الغني، وبدائل يوسف أوباما لن تكون على نفس المستوى، وسيترك أثرا كبيرا في أداء الزمالك".

وأشار "مصطفي محمود" أن الأهلي سيتأثر أكثر من الزمالك، وخط وسط الأهلي في غياب ديانج قد يكون هناك تأثير كبير".

واختتم" سيد أحمد" أن صالح جمعة بعيد عن المشاركة وغيابه لن يكون مؤثرا لأنه لم يشارك نهائيًا، والنصر قريب وربنا يشفي كل اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة ‏مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏ يلتقي الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء غد الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، حيث سيكون النهائي الأول الذي يجمع بين فريقين من نفس البلد في نهائي البطولة الإفريقية عبر تاريخها. ويعد مصطفى غربال واحدا من أميز حكام القارة الإفريقية فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة، وتعافي غربال من الإصابة بكورونا قبل أيام قليلة وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غدًا الجمعة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.