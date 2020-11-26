90 دقيقة لتحقيق مجد جديد.. الزمالك يختتم تدريباته على استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي غدا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

يأتي هذا التدريب استعدادا لخوض لقاء الأهلي غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم بعد تناول وجبة العشاء للحديث عن بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.