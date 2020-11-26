نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثناء الزمالك.. مصطفى غربال حكم نهائي القرن "وش السعد" على المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الزمالك والأهلي المقرر لها في التاسعة مساء الغد الجمعة بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون غربال كل من المغربي رضوان جيد حكما لتقنية الفيديو (Var) والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعا.

مصطفي غربال من مواليد 19 أغسطس 1985 في مدينة "وهران" الجزائرية يبلغ عمره 35 عامًا، ويعمل فني تكنولوجيا أسنان، بدأ مسيرته التحكيمية عام 2011، وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2014 وسبق له إدارة الكثير من المباريات في مختلف البطولات الكبرى.

أدار مصطفي غربال 117 مباراة في الدوري الجزائري، وأشهر 450 بطاقة صفراء، و28 بطاقة حمراء، واحتسب 48 ركلة جزاء، كما أدار 13 مباراة في كأس الجزائر، وأشهر 41 انذاراً، وبطاقة حمراء وحيدة و4 ركلات جزاء.

الحكم الجزائري أدار 4 مباريات بكأس الأمم الإفريقية وأشهر البطاقة الصفراء 16 مرة، وبطاقة حمراء وحيدة واحتسب ركلتي جزاء، كما أدار مباراة وحيدة في كأس العالم للأندية أشهر إنذارين فقط.

أدار "غربال" 8 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، منهم مباراتين في النسخة الحالية من البطولة، وأشهر خلال مشواره بالبطولة القارية 46 بطاقة صفراء، وبطاقتين باللون الأحمر، واحتسب 7 ركلات جزاء.

الحكم الجزائري "وش السعد" على المصريين بالبطولات الإفريقية باستثناء الزمالك، حيث أدار مباراة للأهلي ضد تاونشيب البتسواني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018 وفاز الأحمر 3-0، كما فاز إنبي تحت صافرته على فريق مونانا الجابوني في الكونفيدرالية عام 2016.

وحقق منتخب الناشئين فوزا عريضا على نظيره السوداني بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم إفريقيا عام 2014، وتعادل المصري مع الهلال السوداني مع صافرته ببطولة الكونفيدرالية 1-1 في نسخة البطولة عام 2016.

الزمالك الفريق المصري الوحيد الذي خسر مع صافرة مصطفي غربال وذلك خلال مباراة إياب الدور ربع النهائي بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وخسر 1-0، ولكنه تأهل للدور نصف النهائي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.