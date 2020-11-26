نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول بنادي ريال مدريد: تكنولوجيا الجيل الخامس ستغير طريقة تفاعل الأندية مع الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدير التحول الرقمي في نادي ريال مدريد، مايك ساذرلاند، خلال منتدى قمة كرة القدم العالمية التي تعقد بشكل افتراضي عبر الإنترنت أن، استخدام تكنولوجيا اتصال الجيل الخامس "ستغير الطريقة التي تتفاعل معها الأندية مع الجماهير".

وقال "سيكون لشبكة الجيل الخامس تأثير كبير، لأنها ستوفر إمكانية أكبر لتقديم محتوى غني ومزيد من البيانات. أما بالنسبة للمستهلك، فإن دور شبكة الجيل الخامس سيغير الطريقة التي يتوقع المعجبون أن نتفاعل بها معهم، وسيتعين علينا التفكير في أنواع المحتوى والخدمات".

واعتبر خلال مشاركته في مائدة مستديرة في المنتدى أنه يجب أن تضع الأندية في الاعتبار أنه قبل أي تطبيق للتكنولوجيا يجب أن تكون لديها "عقلية رقمية في جميع جوانب العمل"، وهو الأمر الذي أصبح واضحا خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ساذرلاند "سيعود المشجعون، وستعود المباريات إلى ما كانت عليه، لكن الرقمية ستبقى وستولد فرصاً جديدة" معتبرًا أن التطورات ستؤثر بشكل خاص على المحتوى الذي تقدمه الأندية لمستخدميها، والذي ينبغي أن تكون أكثر تخصيصا وإبداعاً.

وأوضح مدير النادي الأبيض أنهم يعملون على ابتكارات مع شركة Horizm، الممثلة في المائدة المستديرة من قبل رئيسها التنفيذي، بدرو ميسترينر، الذي أوضح أنهم يعملون في 15 دولة مع نوادي واتحادات رياضية مختلفة لمساعدتهم على تحسين استراتيجيات تحقيق الدخل.

من جهته، اعتبر اللاعب إستيبان جرانيرو، الذي يلعب في ماربيا بالقسم الثاني، وهو في نفس الوقت يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي Olocip أن الوصول إلى البيانات وصل إلى جميع الأندية. ولكن لا يعرف الكثيرون كيفية استخلاص المعرفة.

وقال جرانيرو "في الوقت الحالي، يتمتع كل فرد في صناعة كرة القدم بإمكانية الوصول إلى البيانات وهناك هذه الحمى للبيانات، لكن أعتقد أنه في السنوات القليلة المقبلة سنركز على كيفية تنظيم البيانات لتوليد المعرفة والحصول على توقعات تسمح لك بتقليل عدم اليقين لاتخاذ القرارات في أي جزء من عملك".