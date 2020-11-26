قمة الزمالك والاهلي .. باتشيكو وموسيماني يتنافسان لمشاركة جوزيه ألقابه الإفريقية

يترقب جماهير كرة القدم في مصر وافريقيا مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستشهد صراعا تدريبيا بين الثنائي الجنوب افريقي موسيماني، والبرتغالي جيمي باتشيكو.

موسيماني في حالة فوزه سيكون المدرب الأجنبي الثاني المتوج بدوري الابطال مع الأهلي بعد مانويل جوزيه.

فيما سيصبح باتشيكو ثاني مدرب برتغالي يتوج بالبطولة نفسها بعد جوزيه أيضا.

ولا يزال البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي على عرش قائمة المدربين المتوجين بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 ألقاب.

ويأتي في المركز الثاني الراحل محمود الجوهري مدرب الاهلي والزمالك السابق برصيد لقبين حققهما مع القطبين.

وفي المركز الثالث الأرجنتيني أوسكار فيلوني مدرب الرجاء السابق وتوج بالبطولة مرتين.

وفي المركز الرابع البولندي ستيفن زيفوتكو مدرب شبيبة القبائل الجزائري وتوج باللقب مرتين.

وحقق المدربون الأجانب في القطبين 7 بطولات من إجمالي 13 بطولة دوري أبطال للناديين، 4 منها لجوزيه، و3 للزمالك مع الإنجليزي باركر 1986 والألماني فيرنر 1996 والبرازيلي كابرال 2002.

مانويل جوزيه بدأ مشواره بالتتويج مع الأحمر من خلال فوزه بدوري أبطال أفريقيا 2001 بعد ان قاد الأهلي للفوز على صن دوانز الجنوب أفريقي 4-1 بمجموع اللقاءين.

وفي نسخة 2005 قاد البرتغالي الأهلي للفوز على النجم الساحلي التونسي 3-0 بمجموع المباراتين.

وفي 2006 فاز على الصفاقسي التونسي 2-1 بمجموع المباراتين.

وفي 2008 توج "أهلي جوزيه" بالبطولة على حساب القطن الكاميروني 4-2 بمجموع المباراتين.

ويعتبر لقاء الاهلي والزمالك المقرر غداََ الجمعة، هو أول نهائي للبطولة الافريقية يجمع بين الاهلي والزمالك، ويسعى من خلاله الفريقان لزيادة نجومه التي حصدها، في حال تتويج الاهلي سيحصد نجمته التاسعة، اما الزمالك تتويجه باللقب يمنحه النجمة السادسة.