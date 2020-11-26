شاهد.. أبو جبل برفقة والديه قبل ساعات من نهائي أفريقيا

شارك نجم نادي الزمالك محمد أبو جبل صورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر في الصور برفقة والديه، من داخل حديقة منزله، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.
وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:
- دعواتهم ❤️❤️
- انا اهلاواي بس بحبك عشان انته محترم و ابن اصوال و بتفتخر باهلك و ناسك . ربنا يحفظك
- مش وقته يابوجبل اي بوستات ايًا كان نوعها أي
- ست الحبابيب ربنا يخليها يارب ..قوللها تدعيلك كتيير وتدعي للزمالك يكسب بكرة????????????????????????????
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى النادي الأهلي في المباراة المقرر إقامتها غدا الموافق 27 نوفمبر وذلك لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا.
ويترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والإفريقي هذا اللقاء الذي يعتبر الأول في تاريخه، فلأول مرة في التاريخ لن يخرج اللقاء من مصر فسوف يحسمه فريق مصري حتماَ.
ويعتبر حارسا مرمى الفريقين من أكثر العوامل المؤثرة فى صفوف الناديين بشكل كبير، خاصة أنهما يمثلان الخط الأخير فى الدفاع.
والجدير بالذكر أن عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حرص على توجيه تعليمات خاصة لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، الذي سيشارك بصورة أساسية في مباراة الأهلي المقرر لها مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بإستاد القاهرة الدولي.
وطالب مدرب الحراس بالقلعة البيضاء، أبو جبل، التركيز في اللقاء والتفاهم مع المدافعين خلال المباراة.
كما حذر مدرب الحراس أبو جبل من خطورة مهاجمي الفريق الأحمر.
وكان أبو جبل تلقى نبأ حزينا بوفاة جدته قبل المباراة بيومين، وتمسك اللاعب بخوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.
حيث كتب أبو جبل غبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جدتي أم ابي توفيت لاحول ولا قوة الا بالله.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
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