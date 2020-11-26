"إحنا النادي الملكي زي ريال مدريد"| مصطفى محمد يتحدث عن نهائي القرن أمام الأهلي

تحدث مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك عن لقاء دوري أبطال إفريقيا مع غريمه التقليدي الأهلي مساء غد الجمعة ضمن نهائي "القرن.

وقال مصطفي محمد في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إنها مباراة خاصة جدا، الكل في مصر يهتم بها، الجمهور أطلق عليها نهائي القرن".

وبسؤاله عن هيمنة الأهلي الإفريقية في السنوات الأخيرة وهل الضغط مُلقى أكثر على الزمالك أجاب: "لا يجب أن ننسى أن الزمالك توج مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي وفزنا ضد الأهلي في السوبر المحلي ثم في الدوري وسجلت هدفا".

وأردف: "يجب أن نخوض تلك المباراة بلا تعقيدات خاصة إننا نعرف إمكانيات خصمنا وكذلك تاريخه الكبير في إفريقيا".

وبسؤاله هل تحدث لاعبو القطبين سويا عن القمة في المنتخب أجاب ضاحكا: "لا ليس حقا، في المنتخب ننسى أنديتنا ونركز على هدفنا برفع اسم بلدنا عاليا".

وعن شعوره للعب لمنتخب مصر الأول أجاب "صحيح هذه فترتي الأولى مع المنتخب لكنني شاركت وديا ضد نيجيريا ولعبت رسميا أمام النيجر وأنا فخور بارتداء قميص المنتخب وتمثيل بلدي وأهم شيء التأهل لكأس أمم إفريقيا".

وعن غياب محمد صلاح عن المباراتين لإصابته بفيروس كورونا قال: "كان سيصبح مصدر فخر لي أن ألعب إلى جانبه واتطور، هو أعظم لاعب في تاريخنا وأحد أعظم اللاعبين في العالم".

وأردف صاحب الـ22 عاما "نحن نعيش في أزمة صحية غير مسبوقة ومن الهام الحفاظ على صحة الجميع وأتمنى الشفاء للجميع".

وعاد الحديث مجددا إلى القمة واللعب بدون جماهير وقال مصطفى محمد: "بالطبع نتمنى دائما لعب تلك النوعية من المباريات، نشعر بالضغط كل يوم في شوارع القاهرة وفي جميع أنحاء البلاد".

وعن هل المباراة المقبلة أهم لقاء في مسيرته حتى الآن أجاب: "هذا حقيقي، لقد لعبت جيدا مؤخرا وهذه واحدة من أهم المباريات في مسيرتي الصغيرة، إن لم تكن الأهم، أتمنى أن أنجح فيها".

وبسؤاله عن حقيقة عرض ليل الفرنسي وفينيربهاتشه التركي الصيف الماضي لضمه أجاب "تلقيت عروضا من أندية أوروبية لكن رغبة النادي كانت بقائي حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا واحترمت ذلك".

وأردف "رغبتي اللعب في أعلى المستويات في أوروبا وأتمنى أن أرحل عن النادي بتقديم أفضل هدية له ولجماهيره".

وشدد مصطفى محمد "أحلم بأن أكون حاسما في النهائي وإحضار الكأس للزمالك".

وبسؤاله عن تشبيه الأهلي في أوروبا بريال مدريد وفي رأيه ما التشبيه الأدق للزمالك أجاب ضاحكا "بل على النقيض الزمالك هو النادي الملكي مثل ريال مدريد في إسبانيا".

وأتم مهاجم الزمالك حديثه "الملك فاروق كان مشجعا للزمالك وأيضا نرتدي اللون الأبيض نفس لون قميص ريال مدريد".