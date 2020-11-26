نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوقى" ناشئ دكرنس ينتقل لسموحة على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى عن إنتقال محمد شوقى ناشئ دكرنس ولاعب الفريق الأول بالنادى لنادى سموحة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ويجيد اللاعب صاحب ال٢٠ عاما اللعب فى وسط الملعب المدافع والجناح المهاجم وشارك مع الفريق الأول بنادى دكرنس الموسم الماضى وخلال فترة الإعداد بالموسم الحالى.

وأكد رئيس نادى دكرنس أن اللاعب إنتقل على سبيل الإعارة للفريق السكندرى مقابل ٢٥٠ ألف جنيه مع إمكانية ضم اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة مقابل مليون ونصف المليون جنيه ونسبة ٢٥٪ لصالح نادى دكرنس فى حال إعادة بيعه لفريق أخر.

وأكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر صفحته الشخصية أن النادى نجح فى ضم أفضل ناشئ فى مصر وخليفة عبدالله السعيد والذى ينضم للفريق بداية من الموسم الحالى على سبيل الإعارة.