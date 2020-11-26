نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.

ويرصد الفجر الرياضي استعدادات الفريقين وكواليس معسكر كل فريق، والتشكيل المتوقع والأقرب، بالإضافة لمجموعة إحصائيات فيما يتعلق بتاريخ المواجهات بينهما في برنامج ملعب الفجر عبر الفيديو التالي: