نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب إستاد القاهرة فى التاسعة من مساء اليوم بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام.

ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه على هامش مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.