نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق بطولة الجمهورية الأولى للدارتس في الإسماعلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجمعة المقبل ولمدة يومين بطولة الجمهورية الأولي للدارتس في مسابقات الفردي والزوجي للكبار والشباب والسيدات بملاعب نادي القناة الرياضي بمدينة الإسماعيلية

ويشارك في البطولة 64 لاعب ولاعبة من أندية : القناة بالإسماعيلية والنجوم من المنوفية والشبان المسلمين وعمال فرشوط من قنا وبورسعيد وعمال بورسعيد من محافظة بورسعيد

ويشهد اليوم الأول من البطولة دور التصفيات والتي تتمم بنظام خروج المغلوب كما يشهد اليوم الثاني الأدوار النهائية وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين

ومن جانبه قال الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس أن البطولة ستقام وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعة في التعامل مع جائحة كورونا رغم أن رياضة الدارتس تلقائيا تعتمد على التباعد بين اللاعبين في المباريات ولا يحدث تلامس بين المشاركين ولكن الاتحاد أخذ بكل الاحتياطات لضمان سلامة الجميع في البطولة

وأضاف أن نظام التصنيف الجديد المتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي للدارتس سيتم تطبيقه خلال البطولة الحالية وكافة الأنشطة المقبلة للاتحاد التي تستهدف اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر في كأس العالم المقبل الذي يقام في الدنمارك خلال شهر أكتوبر 2021