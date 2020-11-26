أوناجم يحمس الجمهور: غدا إن شاء الله سيكون الكأس الثالث

نشر نجم نادي الزمالك محمد أوناجم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق محمد أوناجم عليها: غدا ان شاء الله تكون الكأس الثالثة ????????????????⚪

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على هذه الصورة، والتي جاء فيها نجم الزمالك وهو يحمل كأسين فاز بهم نادي الزمالك "السوبر الأفريقي والكونفدرالية".

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- يارب يا اوناجم املنا فيك ياخويا انت وكل راجل انتوا قدها ???????????????????????????????????????? يااارب افريقيا

- إن شاء الله نفوز بالبطوله وفرحة كبيرة لجمهور الزمالك والجمعة بيضاء بإذن المولى عز وجل

- يارب السادسه يارب ???? يارب انصرنا وفرحنا بالسادسة يارب يارب احنا مستنيين اللحظه دي بقالنا سنوات وسنوات ١٨ سنه يارب ???? يارب السادسه يارب ????

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى النادي الأهلي في المباراة المقرر إقامتها غدا الموافق 27 نوفمبر وذلك لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنه تم تزوير مسحة محمود علاء لتصبح سلبية بدلا من إيجابية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي ردا على شائعة تزوير مسحة محمود علاء: "وجدنا حالة تشكيك بشأن تزوير مسحة محمود علاء، وهذا عيب، كما أنه لا يوجد مدرب مجنون يغامر ويدفع بلاعب مصاب بفيروس كورونا".

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعب الأهلي بتغلبه على الوداد بخمسة أهدف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا، حسبما أعلن الكاف واتحاد الكرة المصري، أمس، الأربعاء.https://www.facebook.com/ounajjem7/posts/389759719027781