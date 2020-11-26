مرتضى منصور يصدر بيانا بعد قليل

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إصدار بيان مهم بعد قليل لتوضيح العديد من الأمور المهة قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.

وسيكشف رئيس النادي العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وبمباراة الغد وبعض الأمور الخاصة بمجلس القلعة البيضاء خلال البيان.

وكان الزمالك خاض تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا لخوض لقاء الأهلي غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.