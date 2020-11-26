منتخب الشباب يتعادل مع السكة الحديد 2 /2

تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، مع نادي السكة الحديد 2/2، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على استاد السكة الحديد.

وسجل أبو سريع ريعو، الهدف الأول للسكة، وتعادل محمد المغربي، لشباب الفراعنة، في منتصف الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تقدم إسلام عفروتو للسكة، وقبل نهاية الشوط يسجل حسام أشرف هدف التعادل لمنتخب الشباب، من ركلة جزاء اثر عرقلة لعبد الغني محمد داخل منطقة الجزاء.

ويحصل شباب الفراعنة على راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف المعسكر المغلق بتدريب مساء السبت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. ونجح ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب فى فرض المزيد من الانضباط فى صفوف منتخب شباب الفراعنة خلال المعسكر التدريبي الحالى.

جاء ذلك عقب استنكار ربيع ياسين طريقة العربى بدر لاعب النادى الأهلي واستخفافه بمسحة فيروس كورونا استعدادا لخوض اللاعبين مباراة السكة الحديد الودية اليوم الخميس.

وأجبر ربيع ياسين لاعب الاهلي على تقديم اعتذارا عما بدر منه وعدم العودة إلى أسلوب الاستخفاف بعمل اى لجنة طبية تقوم بإجراء مسحة فيروس كورونا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، سلبية جميع عناصر المنتخب، باستثناء محمد أشرف ظهير الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، اللذان جاءت مسحتهما ايجابية بفيروس "كورونا"، وسيخضع الثنائي للبروتوكول الطبي وأجريت المسحة، أمس، الأربعاء، تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب.

أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب. واتفق مسؤولو منتخب الشباب، مع نادي السكة الحديد لملاقاته، فريق الكرة بالنادي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، بملعب السكة الحديد، بسبب التقلبات الجوية.

ويواصل شباب الفراعنة الاستعداد لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، أنه تم مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل وأضاف، أن قرعة تصفيات أمم افريقيا ستقام نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق "زووم" لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.

ونجح ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، فى احتواء أزمة لاعبي وادي دجلة، كريم محمد وأحمد شريف، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعدما سبق وأن استبعدهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.

وتغادر القاهرة بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين متوجهة إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي منتخب السويس ، بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضية على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس. سجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الأول أحمد زغلول، وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف للاعتراض.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الإصابات المتعددة التي هاجمت الفريق، وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الأهلي والزمالك في منافسات كاس مصر.

كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، وافق على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك لمعسكر فريقه.