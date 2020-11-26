بعد توقيع عقوبات على 9 لاعبين| إنذار على يد محضر ضد عمرو الجنايني

وجه ممدوح جعفر، رئيس مجلس إدارة نادي شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية، إنذارا على يد محضر محكمة قصر النيل الجزئية، إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، ووليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، وذلك عقب صدور قرار عقوبات ضد 9 لاعبين في شربين.

جاء في الإنذار: "إنه تم صدور عقوبات ضد 9 لاعبين بنادي شربين، أحد الأندية الشعبية والجماهيرية الكبيرة بمنطقة الدلتا، وهذا القرار سوف يؤثر على مسيرة ونشاط النادي الرياضي بالمنظومة الرياضية، التى تشهد تطورا وانه بالرغم من استيفاء النادي لكافة الأوراق المستندات اللازم والإيصالات التي تثبت حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية".

وطالب "جعفر" بإيقاف قرار لجنة شئون اللاعبين ضد لاعبي نادي شربين الرياضي، وما ترتب عليه من آثار مادية وأدبية ومعنوية.

وبعد صدور قرار العقوبات، قام النادي بتقدم تظلم في المواعيد القانونية، وتنص اللوائح على تقديم الطعن خلال 10 أيام من قرار العقوبة.

وفوجئ النادي بتفعيل الاتحاد المصري لكرة القدم لقراره وسريانه على النادي، بعد مرور يومين فقط من إصداره وهو ما يخالف القوانين واللوائح، وأن اللاعبين مازالوا تابعين للنادي، لأن القرارات التي اتخذت غير نهائية بعد أن قام النادي استيفاء طرق الطعن في المواعيد المقررة قانونا وهو مخالفة صارخة وواضحة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعبين والنادى".