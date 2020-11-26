نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. المقاصة يكشف عن الراعي الجديد للفريق وتولى جلال القيادة الفنية في مؤتمر صحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن إدارة النادي ستعلن عن الراعي الرسمي الجديد لفريق الكرة في الموسم المقبل في مؤتمر صحفي سيقام ظهر يوم السبت القادم في فندق جراند حياة بالقاهرة.

وأشار سليم بأن مجلس إدارة النادي سيعلن عن تولي الكابتن إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق الفيومي في الموسم الجديد خلال المؤتمر الصحفي مشيراً إلى أن المقاصة يأمل في العودة مرة أخرى للمراكز المتقدمة بجدول الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة نجح في التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق وإعادته مرة أخرى لعودة الانتصارات والنتائج الجيدة في الموسم القادم.