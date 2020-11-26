نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من مدربي الدوري الإنجليزي بشأن عودة الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، بقرار الحكومة البريطانية السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب لأول مرة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الإثنين الماضي أنه سيتم السماح بحضور المشجعين بعدد يصل إلى أربعة آلاف متفرج في الأحداث الرياضية في أقل المناطق تضرراً من فيروس كورونا في إنجلترا، بينما سيصل العدد إلى ألفين في مناطق أخرى، وذلك عندما تنتهي إجراءات الإغلاق العام لمكافحة انتشار الفيروس في الثاني من ديسمبر (كانون الأول).

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد الذي لا يستطيع ناديه استقبال جماهير حتى الآن إن هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح" وسيصب في مصلحة الفرق الصغيرة لكنه قال إن الحد الأقصى للحضور الجماهيري لم يضع في الحسبان حجم الاستادات.

وأوضح بروس للصحفيين "أتفهم قرار السماح لأربعة آلاف متفرج بالحضور إذا كان الملعب يسع ثمانية آلاف فقط لكني لا أتفق معه إذا كان بوسعنا استقبال 15 أو 20 ألف متفرج.

"إنها لفتة طيبة وخاصة للفرق الصغيرة لأنها تعيش على دخلها من حضور أربعة آلاف أو أقل من الجماهير".

وسيتعين على بيرنلي أيضاً الانتظار لاستقبال جماهير على ملعب تيرف مور لكنه يستطيع اللعب أمام مشجعين في مباراته أمام مضيفه أرسنال الشهر المقبل. وقال المدرب شون دايك إن "أي عدد من الجماهير يتم السماح له بالحضور "مجرد بداية".

وأضاف "القواعد هي القواعد ونرغب في الحفاظ على صحة وسلامة جميع عناصر اللعبة.

"وجود جماهير الفرق صاحبة الأرض أو الجماهير الزائرة في الملعب شيء رائع. ننتظر جميعا هذه اللحظة منذ فترة طويلة".

وقال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس الذي يستطيع فريقه اللندني استضافة جماهير إن حضور 2000 مشجع لن يصنع الفارق.

وأضاف "لا أعتقد أن وجود 2000 مشجع في المدرجات سيحدث فارقا كبيرا من حيث المنافسة العادلة في الدوري الممتاز.

"كل ما في الأمر أن الجماهير ستحصل على فرصة للاستمتاع بكرة القدم مجددا".