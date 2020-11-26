نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تشكيل الزمالك الكتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك، لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، والمقرر يوم الجمعة المقبل.

ويشهد ستاد القاهرة، قمة كرة القدم المصرية خلال المشهد الختامي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الجمعة.

وقال شوبير : "الزمالك سيبدأ بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى".

وتابع: "سيلعب الرباعي، محمود علاء ومحمد عبد الغني وإسلام جابر وأحمد عيد، في ظل إصابة الونش وعبد الله جمعة".

وواصل: " في وسط الملعب لا خلاف على طارق حامد وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، وقد وأوناجم في ظل غياب أوباما".