نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز، غدًا الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتفتتح منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا بمباراة فريقي بلد الوليد وليفانتي.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، ريال سوسيداد برصيد 23 نقطة، ويأتي في الوصافة أتليتكو مدريد برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الجدول، سيلتا فيجو برصيد 7 نقاط، رفقة هويسكا وليفانتي.

ويعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة 11 من الليجا:

مباريات الجمعة 27-11-2020

- بلد الوليد × ليفانتي، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات السبت 28-11-2020

- إلتشي × قادش، عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

- فالنسيا × أتليتكو مدريد، عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

- هويسكا × إشبيلية، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- ريال مدريد × الافيس، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الأحد 29-11-2020

- برشلونة × أوساسونا، عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة لتوقيت مكة المكرمة.

- خيتافي × اتليتك بلباو، عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

- سيلتا فيجو × غرناطة، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- ريال سوسيداد × فياريال، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الإثنين 30-11-2020

- ريال بيتيس× ايبار، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.