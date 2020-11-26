نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد توكل لاعب المنصورة ينتقل رسميا لإنبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤلي نادي إنبي الرياضي اليوم إجراءات ضم جناح المنصورة محمد توكل لخمس مواسم قادمة ، وقع على عقود إنتقال مقابل مليون ونصف المليون جنيها مع حصول المنصورة على نسبة ٢٠٪ فى حال إعادة البيع لأى نادى أخر .

ويعد اللاعب صاحب ال١٩ عاما من أفضل من يجيدون اللعب فى مركزي الجناح الأيمن و الأيسر ويشارك بصفة منتظمة مع الفريق الأول بالمنصورة وهو أحد ناشئي نادى المنصورة.

الجدير بالذكر أن المنصورة تحت قيادة ياسر عبدالواحد إفتتح الموسم الحالى بالقسم الثانى بالتعادل سلبيا أمام بيلا على ستاد المنصورة الرياضى.

وأنهى المنصورة الموسم الماضى بالمركز الخامس بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعدما ظل فى المنافسة لفترات طويلة من الموسم قبل أن يفقد حظوظه فى التأهل قبل أربع جولات من النهاية.