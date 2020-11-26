أرسنال يبلغ دور الـ32 بالدوري الأوروبي

أرسنال يبلغ دور الـ32 بالدوري الأوروبيبلغ فريق أرسنال الإنجليزي، دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه مولده النرويجي 3- صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن مولده صاحب المركز الثاني، ليضمن تأهله للدور المقبل، حيث يبتعد عن رابيد فيينا، الذي يواجه فريق دوندالك الأيرلندي في وقت لاحق من يوم الخميس، بفارق تسع نقاط.

وتقدم أرسنال عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ريس نيلون الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 83 سجل فلورين بالوجان الهدف الثالث لأرسنال.