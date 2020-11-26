وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وأبعدته عن لقاء نادي مصر في الكأس وشارك أوناجم في تدريب الفريق الأخير اليوم.
وكان الزمالك خاض تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا لخوض لقاء الأهلي غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.
وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة. وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة أوناجم.. مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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