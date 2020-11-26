المقاصة يكشف عن الراعي الجديد للفريق وتولي جلال مدربا في مؤتمر صحفي.. السبت

كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن إدارة النادي ستعلن عن الراعي الرسمي الجديد لفريق الكرة في الموسم المقبل في مؤتمر صحفي سيقام ظهر يوم السبت القادم .

وأشار سليم بأن مجلس إدارة النادي سيعلن عن تولي الكابتن إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق الفيومي في الموسم الجديد خلال المؤتمر الصحفي مشيرًا إلى أن المقاصة يأمل في العودة مرة أخرى للمراكز المتقدمة بجدول الدوري الممتاز.

أعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق ليكون مدربًا للمقاصة بالموسم الجديد. وقال اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة إن جلال أصبح مديرًا فنيًا للفريق وسيتم عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل لإعلان التعاقد.

ولفت إلى أن المقاصة كان حريصًا على عودة إيهاب جلال، لأنه الأنسب لقيادة الفريق وسبق أن حقق نجاحات كبيرة مع المقاصة. وأوضح أنه تم الاتفاق مع الراعي الجديد على كافة التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال وحل المشكلة المالية التي كانت بينه وبين إدارة النادي.

وسبق أن قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2014 إلى 2017 ونجح في قيادة الفريق لوصافة الدوري وخوض دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه. وعاد جلال للمقاصة في الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط قبل الرحيل بسبب مشاكل مالية وعدم الوفاء بالتزامات الجهاز الفني واللاعبين.

جدير بالذكر أن قرعة مباريات مصر المقاصة فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي: الاسبوع الأول : الأهلي – مصر المقاصة الأسبوع الثاني : المقاصة – انبي الأسبوع الثالث :طلائع الجيش _ مصر الاسبوع الثالث : طلائع الجيش - المقاصة

الأسبوع الرابع : المقاصة _ المصري الأسبوع الخامس : الجونة _ المقاصة الأسبوع السادس : المقاصة _ اسوان الأسبوع السابع : المقاصة _ الإسماعيلي الأسبوع الثامن : المحلة _ المقاصة

الأسبوع التاسع : المقاصة – الاتحاد الأسبوع العاشر : الزمالك _ المقاصة الأسبوع الحادي عشر : المقاصة _ دجلة الأسبوع الثاني عشر : سيراميكا _ المقاصة الأسبوع الثالث عشر : المحلة _ سيراميكا

الأسبوع الرابع عشر : البنك الاهلي _ المقاصة الأسبوع الخامس عشر : المقاصة _ المقاوةلون الأسبوع السادس عشر : بيراميدز المقاصة الأسبوع السابع عشر : المقاصة _ سموحة