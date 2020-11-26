الدوري الأوروبي .. ميلان يتعادل مع ليل الفرنسي 1 - 1 خارج أرضه

تعادل ميلان مع مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، عن المجموعة الثامنة، من الدوري الأوروبي.
جاءت أهداف المباراة فى الشوط الثانى، وتقدم ميلان، عن طريق الإسباني كاستييخو، فى الدقيقة 46، بعد متابعته لتمريرة الكرواتى أنتى ريبيتش.
ونجح جوناثان بامبا، فى إدراك هدف التعادل لفريق ليل، فى الدقيقة 65، من تسديدة قوية، سكنت على يسار دوناروما، حارس الروسونيرى.
ويتصدر فريق ليل الفرنسي، المجموعة الثامنة، برصيد 8 نقاط، ثم ميلان، فى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط، وسبارتا براج ثالثا، برصيد 6 نقاط، وأخيرا سيلتك، بنقطة واحدة.
وفي سياق آخر يلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا.
ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«VAR»، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف». ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
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