نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي، غدٍ في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي للموسم الحالي.

ويغيب عن الزمالك كل من عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما بعد الإصابة يفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من المباراة.

ومن المنتظر يكون تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم إمام، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وإسلام جابر.

الوسط : طارق حامد، وفرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو.

الهجوم : كاسونجو، ومصطفي محمد.