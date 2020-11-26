الرياضة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة الأهلى ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وشارك أوناجم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي، وسيكون للاعب المغربي دورًا كبيرًا في اللقاء خاصة في ظل غياب أوباما.

كما سيغيب كل من عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، عن اللقاء بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا