نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة الأهلى ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وشارك أوناجم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي، وسيكون للاعب المغربي دورًا كبيرًا في اللقاء خاصة في ظل غياب أوباما.

كما سيغيب كل من عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، عن اللقاء بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.