نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على بديل «ديانج» أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديل لاعب الوسط المالي آليو ديانج، في مباراة الزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بديل آليو ديانج في قمة الأهلي والزمالك

ويغيب الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة الغد أمام الزمالك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على الدفع بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام الزمالك.

ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي والزمالك الإفريقية في تمام الساعة التاسعة من مساء غدا الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق آخر كشفت مسحة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، للكشف عن فيروس كورونا، إيجابية عينات كلا من وليد سليمان وصالح جمعة والمالي آليو ديانج من الأهلي.

وفي الزمالك كشف الكاف إيجابية عينات الثلاثي عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش، من الزمالك قبل النهائي الإفريقي أمام الأهلي.