نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وأرقام الأهلي والزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل الأهلي المصري اللقاء وهو يطمح أن يحقق البطولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن خفق في تحقيقها مرتين متتاليتين، مرة أمام الوداد البيضاوي المغربي في مباراة العودة عام 2017 م والمرة الثانية أمام الترجي التونسي في رادس عام 2018 م، والغائبة عن القلعة الحمراء منذ عام 2013 م.

الزمالك يأمل في تحقيق البطولة السادسة الغائبة عنه منذ عام 2002 م، وهو المنتشي تحقيق الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، والسوبر الأفريقى أمام الترجي التونسي العام السابق.

موعد ومكان مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

تم الإعلان عن موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا يلعب النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة نارية لم تحدث من قبل بين العملاقين القاهريين في دوري أبطال أفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي وسط عدم وجود جماهيري لأي من جماهير الفريقين، ويكتفي الحضور على مجالس الإدارات ومسئولي الكاف، والاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الرياضة والشباب.

بطولات الأهلي قبل النهائي:

8 دوري أبطال أفريقيا. 6 مرات كأس السوبر الأفريقى. 4 كأس أفريقيا لأبطال السوبر. بطولة كونفدرالية وحيدة. بطولة الأفروآسيوية مرة واحدة

بطولات الزمالك قبل النهائي :

5 دوري أبطال أفريقيا. 24 كأس السوبر الأفريقى. بطولة كونفدرالية وحيدة. فاز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية. حقق بطولتين الأفروآسيوية.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي المصري يعد من أكثر الأندية تحقيقاََ للبطولات الأفريقية برصيد 20 بطولة قارية، حيث أن بطولات النادي الزمالك حصل الفارس على 13 بطولة قارية ويعد ثاني أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للبطولات الأفريقية خلف نظيره الأهلي

هدافي الأهلي في المحافل الأفريقية :

محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي برصيد 37 في كل المحافل الأفريقية. محمد أبو تريكة نجم الفريق المعتزل برصيد 32 هدف. عماد متعب مهاجم الفريق السابق برصيد 28 هدف وليد سليمان جناح الأهلي الحالي وأكثر لاعبي الجيل الحالي احرازا الأهداف الأفريقية برصيد 19 هدف.

هدافي الزمالك في المحافل الأفريقية :

عبد الحليم على مهاجم الفريق المعتزل برصيد 23 هدف.

جمال عبد الحميد برصيد 17 هدف.

حازم امام برصيد 12 هدف.

مواجهات الأهلي والزمالك أفريقيا :

ألتقي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، فاز الأهلي المصري في 5 مواجهات بينما تعادل الفريقان في 3 مواجهات، والتقى الفريقان في كأس السوبر الأفريقى مرة وحيدة وتوجت بفوز الزمالك بهدف أيمن منصور الشهير.

إصابات الناديين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا :

يغيب عن الأهلى كلاُ من وليد سليمان، واليو ديانج، وصالح جمعة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أعلن الكاف عبر المسحة الطبية الأخيرة الذي أجراها الفريقان قبل مواجهتهم غدا، كما يغيب أيضا عن الأهلي مدافع الفريق محمود متولي لإصابته بالرباط الصليبي، ويغيب عن الزمالك كلاُ من محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما لاصابتهم بفيروس كورونا أيضا.