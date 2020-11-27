مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لمصابي كورونا في الزمالك والأهلي

قال مرتضى منصور عبر فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك: أتمنى الشفاء العاجل لثلاثى الفريق الأبيض محمود حمدى الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما المصابين بفيروس كورونا المستجد ونفس الحال لثلاثى الأهلى وليد سليمان واليو ديانج وصالح جمعة.

وأبدي منصور استياءه الشديد من الجماهير فى المعسكرين الأبيض والأحمر التى تتمنى الإصابة للاعبى الفريق الآخر، مؤكدا أن الشماتة فى المرض عيب ولا تمت للأخلاق بصلة.

وشدد رئيس الزمالك على أنه يثق كثيرا فى قدرات لاعبى الفريق الأبيض الذين سيقع عليهم اختيار باتشيكو فى لقاء الاهلى وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد اوناجم للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وأبعدته عن لقاء نادي مصر في الكأس. وشارك أوناجم في تدريب الفريق الأخير .

وكان الزمالك خاض تدريبه الأخير مساء أمس على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا لخوض لقاء الأهلي اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.