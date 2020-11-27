الجماهير تدعم علي معلول قبل النهائي الأفريقي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #علي_معلول دعما له في مباراة النهائي الأفريقي غدا أمام الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏أول نهائي يلعبه علي معلول وده مطمني جدا"، "‏يارب اول نهائي من اصل تلاته يحضرو علي معلول يارب توفيقك ويكون كل اللعيبه في حاله كويسه".

وقال آخرون: "‏أفضل ظهير أيسر في إفريقيا بالوقت الحالي ملك الحلول علي معلول" و "‏اول نهائي يلعبه ‎#علي_معلول ربنا يستترها انا متفائل بي جدا "، "‏علي معلول يحضر اول نهائي ودي حاجه مبشره بالخيريارب توفيقك كان نفسي صالح يكون موجود " و"‏علي معلول من اكتر الاعيبه اللي بطمن بوجودها فيارب يوفقك يارب ويارب تسجل جون زي جون صندونز وان تو مع اجاي اسال الله أن يوفقك ويحميك وان يكتر من عرضياتك حتي يصطاد احدها مروان أو بادجي".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة على الفريق المتوج باللقب فقط لا غير داخل أرضية الملعب.

وجاء قرار الكاف باقتصار الاحتفال على الفريق المتوج باللقب داخل أرضية الملعب فقط كإجراء احترازى لتجنب الازدحام داخل أرضية الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستقر الكاف على تسليم الميداليات الفضية الخاصة بالفريق الخاسر فى المباراة النهائية داخل غرفة خلع الملابس الخاص بالفريق داخل استاد القاهرة.

وفى هذا السياق، كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

كانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.