ضياء السيد: إصابات كورونا ستؤثر على الأهلي والزمالك

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن علاقة المدرب باللاعبين عندما تكون جيدة تنهي التوتر لاسيما فى المباريات الهامة والمصيرية.

وقال السيد فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المدير الفني عندما يكون متوترا يجعل اللاعبين فى حالة توتر شديدة خلال المباريات وهذا أمر خاطئ ويجب أن يخرج المدرب اللاعبين من هذه الحالة من أجل اللعب بشكل جيد".

وعن حالة القطبين: "الأهلي خسر ديانج بسبب كورونا والزمالك فقد 3 لاعبين أساسيين داخل الفريق وباتشيكو سيضطر إلى إحداث تغييرات فى التشكيل".

ويلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.