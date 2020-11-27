أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن علاقة المدرب باللاعبين عندما تكون جيدة تنهي التوتر لاسيما فى المباريات الهامة والمصيرية.
وقال السيد فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المدير الفني عندما يكون متوترا يجعل اللاعبين فى حالة توتر شديدة خلال المباريات وهذا أمر خاطئ ويجب أن يخرج المدرب اللاعبين من هذه الحالة من أجل اللعب بشكل جيد".
وعن حالة القطبين: "الأهلي خسر ديانج بسبب كورونا والزمالك فقد 3 لاعبين أساسيين داخل الفريق وباتشيكو سيضطر إلى إحداث تغييرات فى التشكيل".
ويلتقى غدا الجمعة النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«VAR»، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف». ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء السيد: إصابات كورونا ستؤثر على الأهلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.