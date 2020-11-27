نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 250 شخص فقط مسموح دخولهم مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد العقيد محمود القاضي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل".

وتابع: "بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء".

وأتم: "الحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخص سيحضر المباراة غدًا شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين".