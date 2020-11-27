نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يدرس معاقبة نجم الفريق بعد طرده أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن نية إدارة فريق إنتر ميلان في توقيع عقوبة على لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، بعد طرده أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحصل فيدال على بطاقة حمراء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، عندما كان إنتر متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنتيجة 2-0.

ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:" فإن إنتر ميلان سيوقع عقوبة مالية ضخمة على فيدال بعدما تسبب في وضع الفريق في موقف صعب ضد الميرنجي".

وسقط فيدال في فخ ريال مدريد، ووقع داخل منطقة جزاء الميرنجي مطالبًا بركلة جزاء، لكن الحكم منحه بطاقة صفراء بداعي التمثيل، قبل أن يمنحه الثانية في نفس الدقيقة بداعي الاعتراض.

ويذكر أن إنتر ميلان يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بعد مرور 4 جولات، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ و5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.