نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد مباراة ألافيس وريال مدريد في الدوريري الأسباني وقنوات عرض المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الأسباني، حان موعد الجولة العاشرة في الدوري الأسباني بين فريق ريال مدريد وفريق ألافيس، وينتظر المتابعين المبارة بشدة لكي يعرفوا من سيترحل للجولة التالية وخاصةً متابعي فريق ريال مدريد، وذلك بسبب الحالة الغير مستقرة للفريق الملكي والتي أشعرت المتابعين بالغضب الشديد، ويتمنون فوز الفريق على منافسه لجمع نقاط أكثر والتحسن في مستوى اللعب الحالي.

ميعاد مباراة ريال مدريد وألافيس

ستقوم المباراة بين فريق ألافيس وفريق ريال مدريد على أرض مدينة ألفريدو دي ستيفانو، وستكون المباراة قوية وشديدة بين الفريقين حتى يتمكن الفريق الملكي من استعادة النقاط التي قام بإضاعتها من قبل، وأملهم في زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في أن يعيد الأمل بالفوز من جديد، فحتى الآن يمتلك فريق ريال مدريد 17 نقطة بعد فوزه في خمس مباريات وتعادله في مباراتين وخسارته لمباراتين، على أنه قد تعرض للتعادل في الجولة الماضية ضد فريق فياريال وذلك بهدف واحد لكلا الفريقين، ويمتلك فريق ألافيس حوالي 10 نقاط حتى الآن، وذلك بعد فوزه في 2 مباراة ماضية وتعادله في أربع مباريات وخسارته في أربع مباريات، وسيكون موعد المباراة بين ريال مدريد وألافيس بيوم السبت القادم الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة ألافيس وريال مدريد

وتم اختيار قناة بي إن سبورت القطرية beIN sport حتى تقوم بعرض المباراة بين فريق ريال مدريد الملكي وفريق ألافيس، وموعد المباراة هو السبت القادم والموافق 28 من شهر نوفمبر بتمام الساعة الحادية عشر مساءً وفقًا لتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وبتمام الساعة العاشرة مساءً وفقًا لتوقيت فلسطين، والساعة العاشرة مساءً وفقًا لتوقيت جمهورية السودان، والساعة الحادية عشر مساءً وفقًا لتوقيت قطر، والساعة الحادية عشر مساءً وفقًا لتوقيت الأردن.