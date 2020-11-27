مدير إدارة التنبؤات الجوية: مباراة القمة ستقام في جو قارس البرودة وهناك احتمالية لسقوط أمطار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الجمعة والذي يشهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شاهين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وفقًا لبيان هيئة الأرصاد فمن المتوقع أن يكون هناك سقوط بعض الأمطار".

وتابع: "غدًا ستكون هناك أمطار ولكن خفيفة ولن تؤثر على أحداث المباراة، وأما بالنسبة للجمهور أن درجة الحرارة ستكون منخفضة فيجب أن يرتدي الأطفال ملابس ثقيلة حال التواجد في أماكن مفتوحة".

ويلتقى اليوم الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة