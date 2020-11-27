نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. الكشف عن حالة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الجمعة والذي يشهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمود شاهين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وافقًا لبيان هيئة الأرصاد فمن المتوقع أن يكون هناك سقوط بعض الأمطار".

وتابع: "غدًا ستكون هناك أمطار ولكن خفيفة ولن تؤثر على أحداث المباراة، وأما بالنسبة للجمهور أن درجة الحرارة ستكون منخفضة فيجب أن يرتدي الأطفال ملابس ثقيلة حال التواجد في أماكن مفتوحة".