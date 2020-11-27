نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد ميلان بتعادل إيجابي من ملعب "بيير ماوروي" قوماه هدف لهدف أمام فريق ليل، في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم سامو كاستييخو لميلان في الدقيقة 46، قبل أن يتعادل اللاعب جوناثان بامبا للفريق الفرنسي في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، ظل ميلان في المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 8 نقاط لليل في صدارة المجموعة.

وسيعود ميلان للصراع المحلي يوم الأحد 29 نوفمبر، حينما يستضيف فريق فيورنتينا، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، بملعب سان سيرو.

تقام المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر، أن ميلان يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بواقع 6 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة.