حسام حسن: تمنيت الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حقيقة رحيله عن سموحة في الموسم الجديد.

وأكد حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "انا مستمر مع نادي سموحة ولن أرحل وأتمنى تحقيق مزيد من التألق مع الفريق السكندري وتحقيق نتائج جيدة مع المدرب أحمد سامي صاحب الطموحات الكبيرة".

وتابع: "كنت أتمنى الرحيل عن صفوف نادي سموحة مع نهاية الموسم المنصرم ولكن المهندس فرج عامر رفض كافة العروض التي تقدمت لي في الفترة الماضية".