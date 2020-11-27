نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم سموحة: الأهلي والزمالك فاوضوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.

وأكد حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك دخلوا في مفاوضات شفوية فقط من أجل الحصول على خدماتي".

وتابع: "الأهلي والزمالك كانوا يفاوضوا نادي سموحة شفويًا ولكن المقابل المادي وراء عدم إنتقاله للأهلي أو الزمالك لأن المهندس فرج عامر كان يرغب في الحصول على مبلغ معين مقابل بيعي".