قناة مفتوحة لنقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد ما تأهل كل من الفريقين الكبيرين على أندية دولة المغرب الشقيق، في التصفيات النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعادة ما تتسم مباريات الناديين الكبيرين بالندية والتوتر من كلا الفريقين، وسوف نتناول في هذه السطور موعد مباراة نهائي القرن الأفريقي بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والقناة المفتوحة والمجانية التي سوف تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور وعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.

موعد مباراة القرن بين فريق النادي الأهلي ونادي الزمالك:-

من المقرر أن يتم إقامة مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يلتقي الفريقين على استاد القاهرة الدولي، دون حضور جماهيري. حيث سيقتصر الحضور على لاعبي الفريقين ووفد الاتحادين المصري والأفريقي وذلك بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا وتعرض عدد من لاعبي الفريقين للإصابة به قبل المباراة، حيث سيلعب الفريقان تلك المباراة دون هؤلاء اللاعبين المصابين.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

ستقوم قنوات شبكة بي أن سبورت المالك الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا بنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD7 الفضائية حيث سيقوم بالتعليق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

قناة مجانية مفتوحة لنقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك:-

ستقوم قناة تايم سبورت على البث الأرضي بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين داخل مصر وسوف يعلق على أحداث المباراة الإعلامي مدحت شلبي.