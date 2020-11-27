نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الزمالك كل من عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما بعد الإصابة يفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من المباراة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم إمام، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وإسلام جابر.

الوسط : طارق حامد، وفرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو.

الهجوم : كاسونجو، ومصطفي محمد.