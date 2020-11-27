إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بفيروس كورونا

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه.

وأضاف رحمى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري أنه كان هناك 6 أفراد مشتبه بهم وتم إجراء المسحات لهم، وثبت إصابة اثنين منهم وهما الآن تحت الملاحظة وفى المراحل الأخيرة من العدوى، لافتا إلى أن هذا يأتى بعد إجراء مسحات طبية لأسرة محمد صلاح.

وفي سياق آخر، يلتقى اليوم الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني نادي الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدي الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.

وأبدي منصور استياءه الشديد من الجماهير فى المعسكرين الأبيض والأحمر التى تتمنى الإصابة للاعبى الفريق الآخر، مؤكدا أن الشماتة فى المرض عيب ولا تمت للأخلاق بصلة.

وشدد رئيس الزمالك على أنه يثق كثيرا فى قدرات لاعبى الفريق الأبيض الذين سيقع عليهم اختيار باتشيكو فى لقاء الاهلى وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد اوناجم للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.