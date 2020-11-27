في حال حضور مرتضى منصور النهائي .. ما العقوبة المنتظرة على الزمالك

أرسل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية طلبا بمنع دخول مرتضى منصور إستاد القاهرة والتواجد أثناء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الإفريقية المقرر اليوم الجمعة.

وخاطب رئيس اللجنة الأوليمبية الجهات المعنية ممثلة في عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسي بضرورة تطبيق نص العقوبات التي أقرتها اللجنة الأولمبية في 3 أكتوبر الماضي والتي تنص على إيقاف منصور عن أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية فيما يخص القلعة البيضاء، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة الزمالك طوال المدة وعدم الاعتداد بتوقيعه فيما يخص النادي، وفي حال تطبيق القرار وأصر مرتضى على حضور مباريات الزمالك يحتسب فريقه خاسرا . وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك سيحضران المباراة من الملعب وتم استخراج التصاريح الخاصة بهم. وقال في تصريحات تلفزيونية أنه وفقا لخطاب اللجنة الأوليمبية المصرية بخصوص رئيس نادي الزمالك ، فلن يحضر المباراة - مع التشديد على احترامه للجميع – مع توجيه الدعوة لـ"ممثل" عن رئيس النادي وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبة المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ورد مرتضى منصور في بيان أصدره منذ ساعات قليلة: "رسالتي لجماهير الزمالك العظيمة بأن تثق في فريقها، هي مباراة 90 دقيقة وستنتهي بفريق فائز وآخر غير موفق، وأتمنى من قلبي أن يكون التوفيق حليف للزمالك خاصة بعد فترة ظلم وافتراء وأكاذيب ضد النادي من اللجنة الأولمبية واللجنة الخماسية وكل اللجان في الوقت السابق لتدمير النادي، وأثق في جماهير الزمالك التي أعتبرها أعظم جمهور في التاريخ".