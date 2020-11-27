الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .
ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة فى ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين في المراكز المختلفة.
وفيما يلي نعرض أبرز 10 معلومات قبل انطلاق مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك:
- تنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء
- سيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى".
- معلقو المباراة: يعلق على قمة الأهلي والزمالك المعلق التونسي عصام الشوالي عبر قناة بي إن سبورت. ويعلق على قناة تايم سبورت التردد الأرضي مدحت شلبي.
- الجزائرى مصطفى غربال حكما للقاء ويعاونه كل من عبد الحق ايتشعلي ومقران قواري والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعا، بينما سيتولي المغربي رضوان جيد تقنية الفار خلال هذا اللقاء .
- البطل يحصل على 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل على 1.25 مليون دولار
- تقام المباراة على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي
- البطل يواجة نهضة بركان في شهر ديسمبر المقبل على بطولة السوبر الأفريقي
- بسبب الكورونا .. يغيب عن الفريقين ديانجووليد سليمان وصالح جمعة وعبدالله جمعة وأوباما والونش
- تأهل الأهلي إلى النهائي 14 مرة حقق منهم اللقب 8 مرات
- تأهل الزمالك إلى النهائي 8 مرات حقق خلالهم اللقب 5 مرات
وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.
واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.