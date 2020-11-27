الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .



ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة فى ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين في المراكز المختلفة.

وفيما يلي نعرض أبرز 10 معلومات قبل انطلاق مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك:

- تنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء

- سيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى".

- معلقو المباراة: يعلق على قمة الأهلي والزمالك المعلق التونسي عصام الشوالي عبر قناة بي إن سبورت. ويعلق على قناة تايم سبورت التردد الأرضي مدحت شلبي.

- الجزائرى مصطفى غربال حكما للقاء ويعاونه كل من عبد الحق ايتشعلي ومقران قواري والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعا، بينما سيتولي المغربي رضوان جيد تقنية الفار خلال هذا اللقاء .

- البطل يحصل على 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل على 1.25 مليون دولار

- تقام المباراة على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي

- البطل يواجة نهضة بركان في شهر ديسمبر المقبل على بطولة السوبر الأفريقي

- بسبب الكورونا .. يغيب عن الفريقين ديانجووليد سليمان وصالح جمعة وعبدالله جمعة وأوباما والونش - تأهل الأهلي إلى النهائي 14 مرة حقق منهم اللقب 8 مرات - تأهل الزمالك إلى النهائي 8 مرات حقق خلالهم اللقب 5 مرات