اتحاد الكرة يكشف تفاصيل "التتويج" في نهائي أفريقيا

وقال فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الفريق الفائز سيتسلم الميداليات الذهبية وكأس البطولة في أرض الملعب بينما يتسلم الفريق صاحب المركز الثاني الميداليات في غرف خلع الملابس. وأكد فضل ان هذه التعليمات خاصة بالإتحاد الأفريقي وليس لإتحاد الكرة دخل فيها مشيرا إلى أن الهدف هو تطبيق سياسة التباعد الإجتماعي لتفادي انتشار فيروس كورونا.

أوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة ، بعض التفاصيل الخاصة بتتويج الفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب المباراة التي تقام اليوم على استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.



وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.