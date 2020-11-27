حسين الشحات يتصدر تويتر قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصدر حسين الشحات لاعب النادي الأهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " ودشن عدد كبير من جمهور النادي الأهلى هاشتاج حسين الشحات لدعم اللاعب قبل مباراة اليوم امام نادى الزمالك فى نهائي دورى ابطال افريقيا .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :

- حسين الشحات برغم من انه لسه مجبش نص مستواه مع العين الا انه بالأرقام هو اكتر لاعب ف الاهلي موثر ف بطولة افريقيا السنادي ولسه عنده كتير كن رجل ف معركة اليوم وان شاء الله ربنا هيفرحنا كلنا.

- حسين الشحات لاعب تقيل ولمسته جنونين باك عالي اوي ومهاري شوفناه عمل ايه في ريال مدريد ولاعب الوداد نثق وتستطيع أن تفعل مرة أخري ونشوفك فرحان ورافع الكاس انشاء الله.

- حسين الشحات من اللاعيبه الي سكنت قلبي الاعب الي يتنزل علي نص مستحقاته من أجل النادي الاهلي نشيله جوه عنينا

نثق بك وانشاء الله هتفرحنا.

- حسين الشحات لاعب بدرجه مشجع تالته شمال من يوم ما جه النادي الأهلي وتحسه مش مجرد لاعب عادي جاي ياكل عيش لأ ده واحد مننا وكان في يوم من الأيام مكانا بيشجع ودلوقتي نزل لساحه المعركة كل التوفيق وكل الدعم لعوده الاميره السمراء من جديد