وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :
- حسين الشحات برغم من انه لسه مجبش نص مستواه مع العين الا انه بالأرقام هو اكتر لاعب ف الاهلي موثر ف بطولة افريقيا السنادي ولسه عنده كتير كن رجل ف معركة اليوم وان شاء الله ربنا هيفرحنا كلنا.
- حسين الشحات لاعب تقيل ولمسته جنونين باك عالي اوي ومهاري شوفناه عمل ايه في ريال مدريد ولاعب الوداد نثق وتستطيع أن تفعل مرة أخري ونشوفك فرحان ورافع الكاس انشاء الله.
- حسين الشحات من اللاعيبه الي سكنت قلبي الاعب الي يتنزل علي نص مستحقاته من أجل النادي الاهلي نشيله جوه عنينا
نثق بك وانشاء الله هتفرحنا.
- حسين الشحات لاعب بدرجه مشجع تالته شمال من يوم ما جه النادي الأهلي وتحسه مش مجرد لاعب عادي جاي ياكل عيش لأ ده واحد مننا وكان في يوم من الأيام مكانا بيشجع ودلوقتي نزل لساحه المعركة كل التوفيق وكل الدعم لعوده الاميره السمراء من جديد
- يارب حسين الشحات يجيب جون ده غلبان و الواد جيرالدو يتزحلق هو بيحب الزحلقه ويجيب ضربة جزاء وافوشه يشوطها جون
واهم حد بقي علولى الراجل جاى من سفر ومرمطه ومنتخبات رايح جاي وطياره بتتخرب يجيب جون كمان
ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك اليوم على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين الشحات يتصدر تويتر قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.