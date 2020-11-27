ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الجمعة، 27 نوفمبر 2020، على النحو التالي.
نهائي دوري أبطال أفريقيا
الزمالك × الأهلى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد × ليفانتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج × فيردر بريمن – التاسعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج × رين – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
الشباب × ضمك – الخامسة إلا ثلث مساء
الاتحاد × القادسية – السابعة إلا ثلث مساء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.