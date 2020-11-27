مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك إضافة إلى مباريات الدوري السعودي والإنجليزي

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الجمعة، 27 نوفمبر 2020، على النحو التالي.