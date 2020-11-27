عميد معهد القلب السابق يحذر من الأزمات القلبية بسبب "نهائي إفريقيا"

حذر جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ، من حدوث أزمات قلبية محتملة لجمهور الأهلي والزمالك نتيجة مشاهدة مباراة نهائي أفريقيا التي تقام اليوم على استاد القاهرة.

وقال شعبان في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، إن الأزمات القلبية وارد حدوثها وبقوة نتيجة الإفراط والانفعال الزائد في التشجيع.

ووجه شعبان نصائحه لأصحاب الأمراض المزمنة بالحفاظ على هدوئهم خلال المباراة وعدم الانخراط في التعصب نتيجة التشجيع حتى لا يحدث أي مضاعفات.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل. ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه. ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدى الونش ويوسف أوباما. يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏ وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏ وتقام اليوم، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك إضافة إلى مباريات الدوري السعودي والإنجليزي

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