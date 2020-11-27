حسام حسن: تلقيت عرض من الاتفاق السعودي ولكن فرج عامر رفض الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حقيقة تلقيه عروض خارجية في الفترة الماضية للرحيل عن صفوف نادي سموحة.

وأكد حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عرض من الاتفاق السعودي للرحيل مع نهاية الموسم الجاري ولكن المهندس فرج عامر رئيس النادي رفض رحيلي".

وأوضح: "المهندس فرج عامر رفض رحيلي إلى الاتفاق السعودي لأنه الأخير تقدم بعرض للحصول على إعارتي موسم وحيد ولكن رئيس النادي رفض الإعارة وكان يرغب في بيعي نهائيًا".